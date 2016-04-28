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    Азмун: «Горжусь тем, что выхожу на поле вместе с игроками «Ростова»

    Нападающий «Ростова» Сердар Азмун поделился впечатлениями от выступления в ростовской команде под руководством главного тренера Курбана Бердыева.

    – Перед началом сезона было много новостей по поводу вашего будущего. Вариант с «Ростовом» был для вас приоритетным?

    – Да, так как мне очень понравилось здесь в прошлом сезоне. Все-таки под руководством Курбана Бекиевича я постоянно прогрессирую. Тем более, сейчас в команде собрались очень сильные игроки. Горжусь, что выхожу на поле вместе с ними.

    – Курбан Бердыев по-прежнему занимается с вами индивидуально?

    – Да, но он проводит дополнительные занятия и с другими нападающими.

    Источник: ФК «Ростов»

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    28.04.2016 13:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 28 апреля 2016, 16:40

      Азмун-Красава, как и вся команда в целом МОЛОДЦЫ!!! Спасибо Бикеечу, за огромный вклад в наш ЛЮБИМЫЙ КЛУБ!!! СЕЛЬМАШ ВПЕРЕД!!!

      1
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      Рейтинг: +185

      ЗаЖиМ 28 апреля 2016, 16:35

      Золотые слова!!! Подписываюсь под ними!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 апреля 2016, 16:33

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 апреля 2016, 15:31

      Бердыич красава, так и надо всех за руку водить, показывать как и куда бить, человек душой в футболе!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 апреля 2016, 13:17

      И мы гордимся твоей игрой

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > vgarakh 28 апреля 2016, 14:37

      Мы гордимся всей командой!

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