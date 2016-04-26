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    Ватцке готов дать второй шанс Гетце в «Боруссии»

    Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке считает, что Марио Гетце заслужил второго шанса в Дортмунде, если он вернется из «Баварии».

    «Гетце – игрок «Боруссии», который играл в командах нашего клуба на разных уровнях. Для нас он является очень ценным игроком. Было бы в высшей степени непрофессионально говорить о футболисте, который играет в «Баварии» и не выставлен на трансфер.

    Если «Бавария» захочет расстаться с ним, то мы займемся этим вопросом. Но если этот переход осуществится, то нужно будет объясниться с болельщиками. Возможно, игрок сам должен объяснить, что же произошло тогда. Не думаю, что наши болельщики не дадут ему второго шанса», – сказал Ватцке.

    Напомним, что фанаты «Боруссии» назвали Гетце предателем после его перехода в «Баварию» в 2013 году.

    Источник: Bild

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    26.04.2016 07:42
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +312

      Zly 26 апреля 2016, 08:07

      Закидают фанаты Боруссии его помидорами

      0
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      ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Zly 26 апреля 2016, 13:37

      Скорее бананами.

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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 26 апреля 2016, 08:01

      Сейчас не перейдёт,всё зависит от позиции нового тренера баварии.

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