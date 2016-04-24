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    Рейнгольд: «Думаю, Аленичев будет снят со своей должности»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд дал свой прогноз относительно будущего наставника красно-белых Дмитрия Аленичева в клубе.

    «Для «Спартака» провальный весь сезон, а не игра с «Мордовией». Работы — непочатый край. Думаю, Дмитрий Аленичев вместе со своим тренерским штабом будет снят с должности, потому что так играть в футбол нельзя. Такие команды, как «Мордовия», тем более у себя дома, надо обыгрывать. Красно-белые играют безобразно. Команду надо укреплять», — заявил Рейнгольд.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2016 09:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11

      Spartak777Stas 24 апреля 2016, 18:11

      Дело не в Аленичеве.

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      Рейтинг: +385

      Боцман52 > Spartak777Stas 24 апреля 2016, 22:09

      Тоже так думаю. Нужно Аленичеву дать поработать хотя бы еще сезон, усилив игроками, которых попросит тренер, а не которых ему купят. А там посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +75

      RedWhiteFanS 24 апреля 2016, 17:07

      Согласен, но тренер в определенные моменты тоже должен проявлять характер, а не похлопывать футболистов по попке. Их дубиной нужно обхаживать за такую "самоотдачу" и "любовь" к болельщикам.

      1
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      Рейтинг: +395

      meiram 24 апреля 2016, 14:22

      Рейнгольда нужно назначить тренером посмотрим как запоет соловей?!

      1
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      Рейтинг: +70

      росс 24 апреля 2016, 10:38

      Команду следует укрепить новым тренерским составом( Бердыев и ..... ) и 5 - 6 футболистами, продав Макеева, Брызгалова, Комбаровых, Граната, Джано,Песьякова.

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 24 апреля 2016, 10:14

      Леонидовичъ-не делай нервам больно

      1
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