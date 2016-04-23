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    Венгер: «Наша задача попасть в первую тройку»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признал, что четвертое место для «канониров» не является приемлемым результатом.

    «Четвертое место не дает гарантированного участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Третье место — да. Вот почему мы должны попасть в тройку. Мы пока не гарантировали себе место в четверке лучших, в значит мы продолжим должны бороться за это», — сказал француз.

    За четыре тура до окончания чемпионата «Арсенал» идет на третьем месте турнирной таблицы, опережая на два очка «Манчестер Сити» и на четыре «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Skysports

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    23.04.2016 11:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 апреля 2016, 12:32

      Ничё страшного и не трагично, если во вторую тройку попадете....

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