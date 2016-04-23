«Металлист» может не сыграть в следующем сезоне УПЛ

Жаль
Участие «Металлиста» в розыгрыше УПЛ сезона-2016/17 находится под вопросом.
Sportarena сообщает, что харьковский клуб не прошел лицензирование в Комитете аттестации ФФУ, и организация приняла решение не выдавать «Металлисту» аттестат, необходимый для участия в турнире.
Трудности с аттестацией возникли у клуба из-за больших задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом. На обжалование этого решения у «Металллиста» есть десять дней.
Ранее с должности главного тренера харьковчан ушел Александр Севидов.