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    «Металлист» может не сыграть в следующем сезоне УПЛ

    Участие «Металлиста» в розыгрыше УПЛ сезона-2016/17 находится под вопросом.

    Sportarena сообщает, что харьковский клуб не прошел лицензирование в Комитете аттестации ФФУ, и организация приняла решение не выдавать «Металлисту» аттестат, необходимый для участия в турнире.

    Трудности с аттестацией возникли у клуба из-за больших задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом. На обжалование этого решения у «Металллиста» есть десять дней.

    Ранее с должности главного тренера харьковчан ушел Александр Севидов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 00:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +113

      df44 28 апреля 2016, 11:50

      Жаль

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 23 апреля 2016, 08:53

      Очень жаль,что довели такую хорошую команду довели до такого состояния! Грош цена инвестору!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 апреля 2016, 06:54

      Так наверняка и будет.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 23 апреля 2016, 00:59

      Не велика потеря.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 23 апреля 2016, 00:42

      Хороший клуб загубили финансы ...

      0
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      Рейтинг: +581

      lNeTl > DIDI 23 23 апреля 2016, 07:55

      Не финансы,а гос.переворот

      2
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      Рейтинг: +10

      Lling > lNeTl 1 мая 2016, 12:55

      Какой, переворот? А может просто мальчик-мажорчик отжал себе игрушку, которая ему оказалась не нужна?

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