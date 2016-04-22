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    Мерсон: «Венгер становится похож на незваного гостя»

    Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что главный тренер лондонцев Арсен Венгер должен покинуть клуб.

    «Ситуация становится неловкой, а сам Венгер становится похож на незваного гостя. Знаете, бывает, у вас дома сидит человек, вы хотите, чтобы он ушел, но не можете его выпроводить.

    Руководство должно принять решение, нужны перемены! Венгера сейчас много ругают, и все его добрые дела могут быть забыты», – сказал Мерсон.

    Источник: The Sun

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    22.04.2016 20:25
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +21

      barabashka 23 апреля 2016, 11:18

      С Венгером при всем к нему уважении Арсенал никогда ничего не возьмет. У АВ психология пенсионера, амбиций никаких уже

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