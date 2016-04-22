Мерсон: «Венгер становится похож на незваного гостя»

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон считает, что главный тренер лондонцев Арсен Венгер должен покинуть клуб.

«Ситуация становится неловкой, а сам Венгер становится похож на незваного гостя. Знаете, бывает, у вас дома сидит человек, вы хотите, чтобы он ушел, но не можете его выпроводить.

Руководство должно принять решение, нужны перемены! Венгера сейчас много ругают, и все его добрые дела могут быть забыты», – сказал Мерсон.