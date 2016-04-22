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    Рэшфорд ищет агента для переговоров с «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд занялся поиском агента, который будет представлять его интересы на переговорах о продлении контракта с клубом. 18-летний футболист имеет действующий контракт с «МЮ», который рассчитан до следующего лета. В роли агентов сейчас выступают его мать и братья. Недельный оклад молодого игрока составляет 1500 фунтов стерлингов плюс бонусы в 5 тысяч за выход на поле и победы.

    Напомним, что Рэшфорд дебютировал в главной команде «МЮ» в этом сезоне и отметился семью голами в 13 матчах во всех турнирах. Он стал самым молодым игроком, который отметился забитым голом в дерби Манчестера.

    Источник: Daily Mail

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    22.04.2016 10:15
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