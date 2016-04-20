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    «Терек» не будет наказан за брошенную монету в Кононова

    Грозненский «Терек» не будет наказан за срыв флеш-интервью после матча 24-го тура российской Премьер-лиги с «Краснодаром» (0:1).

    «После оформления рапорта матча «Терек» – «Краснодар» выяснилось, что было сорвано флеш-интервью с главным тренером гостей Олегом Кононовым из-за того, что в него попала монета.

    На камерах видеонаблюдения факта бросания не зафиксировано, не видел, как кто-то бросает монету, и делегат. То есть факт не зафиксирован. Поэтому мы решили не применять санкций к «Тереку», – рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2016 18:02
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 21 апреля 2016, 16:04

      Отличное обоснование!!!! Если ограбят, например, банк, и на видео не будет видно грабителей - то ничего и не было) Великолепно..........

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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 20 апреля 2016, 22:48

      ублюдки

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 апреля 2016, 19:01

      В следующий раз, бросят гранату.

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      Рейтинг: -58

      Nohco > kykyi 20 апреля 2016, 19:32

      Главное не файер кинули,как некоторые диггенераты

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      Рейтинг: +21

      Faith > kykyi 20 апреля 2016, 20:27

      Гранату тебе в ж.п.у. Засуним

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Faith 20 апреля 2016, 20:34

      Писать сначала научись.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 20 апреля 2016, 21:32

      Он до сих пор это делает.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > 20 апреля 2016, 21:35

      Тем более, что монета оказалась тяжёлой и золотой.

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