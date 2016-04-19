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Обамеянг пропустит полуфинал Кубка Германии

19 апреля 2016, 18:32

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг не сыграет в полуфинальном матче Кубка Германии против «Герты».

Вчера футболист травмировался во время тренировки и был вынужден досрочно завершить занятие.

В ходе сегодняшнего обследования у игрока была диагностирована трещина кости пальца ноги, и по этой причине Обамеянг пропустит встречу 1/2 финала Кубка Германии против «Герты».

Эта игра состоится в среду, 20 апреля. Начало – в 21:30 по московскому времени.

Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд
Германия. Кубок Боруссия Д Обамеянг Пьер-Эмерик
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