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    Энрике: «Побеждая в каждом матче, мы превратили бы футбол в скучное зрелище»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике в преддверии матча 34-го тура чемпионата Испании с «Депортиво» подчеркнул, что каталонская команда способна найти в себе силы для исправления текущей ситуации. Напомним, что сине-гранатовые уступили в трех матчах подряд в национальном первенстве.

    «Если бы сильная команда, коей мы являемся, побеждала во всех матчах, то футбол превратился бы в скучное зрелище. Конечно, это не значит, что я доволен тем, что мы проигрываем.

    Я уверен, что мои подопечные имеют в себе силы преодолеть то давление, которое на них сейчас оказывается», – отметил Энрике.

    Источник: ESPN

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    19.04.2016 17:39
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