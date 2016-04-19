Кубок Германии. «Бавария» и «Вердер» поспорят за путевку в финал

Сегодня состоится полуфинальный матч Кубка Германии, в котором «Бавария» на своем поле сыграет с «Вердером». Последний визит «музыкантов» в Мюнхен выдался настоящим кошмаром, ведь они уступили со счетом 0:5. Сегодня у «Вердера» есть возможность взять реванш.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало игры «Бавария» – «Вердер» в 21:30. Не пропустите!