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    Капелло: «Барселоне» не хватает такого капитана, как Пуйоль»

    Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал неудачные выступления «Барселоны» в последних матчах. Каталонцы набрали лишь одно очко в четырех встречах Примеры, а также вылетели из Лиги чемпионов.

    «Трудно сказать, что теперь произойдет. Возможно, «Барса» вернется на свой уровень как физическом смысле, так и в ментальном.

    Но я думаю, что им нужен такой капитан, каким был Пуйоль, чтобы встряхнуть команду. В каких-то моментах тренер может попытаться что-то сделать, но все это ничего не стоит, если в раздевалке команды нет настоящего лидера.

    Когда у «Ювентуса» были сложности в этом сезоне, то Буффон и Кьеллини помогли команде исправить положение», – сказал Капелло.

    Источник: Goal.com

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    18.04.2016 21:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 19 апреля 2016, 00:01

      Тренер им нужен !!!

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