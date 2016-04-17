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    «Динамо» – «Крылья Советов». Шунин, Терехов и Бечирай в стартовом составе бело-голубых

    Стали известны стартовые составы команд на матч 24-го тура российской Премьер-лиги между московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».

    «Динамо»: Шунин, Живоглядов, Губочан, Хольмен, Ещенко, Соснин, Драгун, Зобнин, Ионов, Терехов, Бечирай.
    Запасные: Габулов, Лещук, Дьяков, Погребняк, Катрич, Морозов, Обольский, Кузьмин.

    «Крылья Советов»: Лория, Цаллагов, Надсон, Таранов, Бурлак, Родич, Померко, Габулов, Яковлев, Молло, Корниленко.
    Запасные: Конюхов, Садик, Чочиев, Симайс, Бато, Бруно, Яхович, Каленкович, Лобанцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2016 16:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -63

      NEYMAR DYNAMO MOSKOW 17 апреля 2016, 17:02

      по составам видно что моей команде (динамо) не сдобровать (в плохом смысле)

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