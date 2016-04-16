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    Примера. «Реал» ожидает непростой выезд к «Хетафе»

    16 апреля состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором сыграют «Хетафе» и мадридский «Реал». «Королевский» клуб находится в отличном настроении после победы над «Вольфсбургом» в четвертьфинале Лиги чемпионов и сегодня хозяева поля попытаются подпортить настроение гранду.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 17:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 10:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 16 апреля 2016, 12:54

      ЕСЛИ В СОСТОЯНИИ ОСТАНОВИТЬ РОНАЛЬДУ И КОМПАНИЮ!!??ПУСТЬ ПОПРОБУЮТ!!???БЫСТРЕЕ ВСЕГО КИШКА ТОНКА!!!???

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    • ...
      Рейтинг: +89

      Rash0559 16 апреля 2016, 10:53

      Оплатить? Как будто мало других бесплатных источников))

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