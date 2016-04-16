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    Венгер: «Мы должны усилить состав летом»

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, какие планы у его клуба на летнее трансферное окно.

    «Если посмотреть на тройку лидеров АПЛ, то можно понять, что они почти не меняли состав прошлым летом. Но нам следует усилить команду, но сделать это не так просто. Мы уже начали работу над поиском новых футболистов, но это непростой процесс», — сказал француз.

    Источник: Goal.com

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    16.04.2016 10:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +421

      LMI 16 апреля 2016, 16:42

      Если почитать полностью его слова и вдуматься в их смысл, то он вовсе не говорил о усилении состава как ПРИОРИТЕТНОЙ задаче. Он говорил все как всегда - надо бы ..., хотелось бы..., если найдем..., деньги не главное... У нас есть очередной шанс НИКОГО не подписать летом. Не в первый раз

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