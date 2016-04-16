Венгер: «Мы должны усилить состав летом»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о том, какие планы у его клуба на летнее трансферное окно.

«Если посмотреть на тройку лидеров АПЛ, то можно понять, что они почти не меняли состав прошлым летом. Но нам следует усилить команду, но сделать это не так просто. Мы уже начали работу над поиском новых футболистов, но это непростой процесс», — сказал француз.