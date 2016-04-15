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    «Бавария» готова заплатить за Санчеса 40 миллионов

    Полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес в следующем сезоне может продолжить карьеру в Германии. «Бавария» готова заплатить за 27-летнего чилийца 40 миллионов евро. Он должен заменить Франка Рибери и Арьена Роббена, которые в последние годы больше проводят времени в лазарете, чем на поле.

    Стоит отметить, что действующий контракт Санчеса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2018 года. В Лондоне готовы его продлить, но до переговоров дело пока не дошло. Известно, что заинтересованность в чилийском футболисте есть со стороны «ПСЖ».

    Источник: AS

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    15.04.2016 07:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +536

      dolf666 15 апреля 2016, 13:42

      хоть с Баварией трофеи выиграет)

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > dolf666 16 апреля 2016, 16:38

      Пеп уйдет у Баварии будет кризис небольшой,спад 100%

      1
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      Рейтинг: +15

      nail1984 15 апреля 2016, 11:50

      Отличный был бы трансфер.

      0
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      Рейтинг: +39

      Kupid 15 апреля 2016, 11:06

      Что-то маленькая цена. И ему лучше в Арсенале остаться, я считаю.

      0
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      ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer > Kupid 17 апреля 2016, 08:15

      Не лучше,Арсенал ниже его уровня сейчас,но только куда и на что он Баварии я не понимаю,в полузащите с лева Дуглас и Рибери,справа роббер,в ЦАП Мюллер нападающий Лева.....

      0
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 15 апреля 2016, 09:24

      40 это его себестоимость!! Минимум 70 лямов, но лучше оставаться а Арсенале!

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 апреля 2016, 08:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      40 миллионов - хит нового сезона)))

      -4
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      Рейтинг: +12

      trahtorist92 15 апреля 2016, 08:07

      Зря

      -2
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