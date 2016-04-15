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    Клопп: «После такого матча каждый болельщик может сказать: «Футбол – классная игра»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими первыми впечатлениями от ответного матча ¼ финала Лиги Европы против дортмундской «Боруссии» (4:3), победа в котором подарила красным путевку в полуфинал турнира.

    «Это сложно объяснить. Изумительная, чудесная игра на «Энфилде». Стоит признать, она была несколько странной.

    Когда мы выпустили на поле Даниэля Старриджа и Джо Аллена, мы дали понять им, что собираемся показать характер. Меня не волновал результат, важно было проявить характер, но нам удалось гораздо большее. Это и есть европейский футбол в лучшем своем проявлении. В это все сложно поверить. Мои поздравления всем парням.

    Думаю, это матч, после которого все фанаты, что дортмундские, что ливерпульские могут сказать: «Футбол – классная игра», – отметил Клопп.

    Источник: BBC

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    15.04.2016 00:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 15 апреля 2016, 07:37

      мои поздравления. обе команды достойны были идти дальше, и КЛОПП конечно великий тренер.

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 апреля 2016, 07:30

      О,да!
      Вчера все было класно,кроме начала у Ливерпуля!
      Поздравления!

      0
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 15 апреля 2016, 07:26

      Поздравляю!!! Желаю достичь высших наград!

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 апреля 2016, 01:13

      Браво Юрген!!!!Твои ребята молодцы!!!Ну и атмосфера Энфилда это что-то...

      2
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 15 апреля 2016, 01:11

      Барсе бы вот ТАКИЕ яйца,цены б не было=))

      3
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 15 апреля 2016, 00:52

      продолжение))) а ЮРГЕН КЛОПП просто один из лучших в своем деле.

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