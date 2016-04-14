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    Габи: «Иногда судьи свистят в твою пользу, а иногда – в пользу противника»

    Полузащитник «Атлетико» Габи прокомментировал спорный эпизод в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

    «Да, я действительно сыграл рукой. Я находился на линии штрафной, после чего мяч попал мне в руку, но я не знаю, в пределах штрафной была эта рука или за ее пределами. Иногда судьи свистят в твою пользу, а иногда – в пользу противника.

    Мы провели потрясающую игру и полностью заслужили эту победу. Вся команда проделала большой объем работы. Мы хорошо играли в обороне, хорошо контратаковали», – заявил Габи.

    Источник: Mundodeportivo

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    14.04.2016 06:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 14 апреля 2016, 16:34

      Как бы я ни хотел, чтобы поставили пенальти, все же Атлетико выиграл заслужено. Хотя пенка действительно была.

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 14 апреля 2016, 16:13

      ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      Pilum74 14 апреля 2016, 08:32

      Архитектор одно слово

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 14 апреля 2016, 08:29

      Именно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 14 апреля 2016, 08:09

      Да увы это так!

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