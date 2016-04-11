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    Дзюба: «В трамвае был только один заяц, которого мы не успели накрыть»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поработал кондуктором на трамвайном маршруте в Петербурге в рамках благотворительного проекта «Давай-давай».

    «Это было ни на что не похоже! Работали экспромтом. Хорошо, что я попал в пару с отличным кондуктором Владимиром, у него прекрасное чувство юмора. Поначалу было непривычно, очень много людей. В этом деле очень нужна внимательность, чтобы запомнить всех, кто в салоне. Но в целом все прошло хорошо. Был, кажется, только один заяц, которого мы не успели накрыть, но негодяй проехал только одну остановку. Ну ничего, еще поймаем!»,– поделился впечатлениями Дзюба.

    Ранее в этом проекте принимали участие Юрий Лодыгин, который работал экскурсоводом в Эрмитаже; Данни, ставший на время парикмахером; и Халк, который станцевал на Невском.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.04.2016 19:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 апреля 2016, 19:31

      Будущая работа Дзюбы после ухода Халка.

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 12 апреля 2016, 11:54

      Ничуть не удивлюсь, если выяснится, что тот дЗаяц был в под два метра ростом и действительно проехал всего лишь одну остановку.

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 12 апреля 2016, 10:48

      В Питере одну остановку можно проехать не оплачивая проезд

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 11 апреля 2016, 20:31

      1 остановка не страшно.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 апреля 2016, 19:54

      негодяй проехал только одну остановку
      Жил бы ты в нормальной стране ,платил бы налоги 570 % и этот "негодяй" платил бы за 1 остановку

      2
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      Рейтинг: +71

      Ден61 11 апреля 2016, 19:36

      После завершения карьеры,его будут ждать в АТП.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 11 апреля 2016, 19:21

      По моему это самое его место- КАНДУХТОР *давай-дави*

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