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    Гвардиола: «Мы должны побеждать, но при этом нам обязательно показывать хороший футбол»

    Наставник мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола рассказал о том, чего ожидает от матча 32-го тура немецкой Бундеслиги со «Штутгартом».

    «До финиша осталось шесть туров. С каждым матчем наша команда становится все ближе к заветной цели. Мы должны побеждать, но при этом нам обязательно показывать хороший футбол.

    У «Штутгарта» в составе есть быстрые, физически сильные игроки: Костич, Вернер, Дидави. Из последних пяти соперников все, кроме одного, играли против нас с пятью защитниками», – сказал испанец.

    Матч состоится сегодня, 9 апреля. Начало встречи в 16:30.

    Источник: ФК «Бавария»

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    09.04.2016 06:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 9 апреля 2016, 07:29

      Хорош жаловаться. Они же не говорят что у вас много денег, и вы купили мастеров на каждую позицию.

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