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    «Ливерпуль» сделал предложение по трансферу Камачо

    Полузащитник «Малаги» Игнасио Камачо, вероятнее всего, продолжит свою карьеру в «Ливерпуле». Как сообщает источник, мерсисайдцы уже обратились к испанскому клубу с предложением о трансфере игрока за 12 миллионов евро.

    Отмечается, что в контракте футболиста прописана сумма, за которую любой клуб может выкупить права на испанского хавбека, однако «Ливерпуль» предложил меньше, что послужит лишь началом переговоров между сторонами.

    Ранее в СМИ была информация об интересе к Камачо со стороны «Тоттенхэма».

    Источник: Football Espana

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    07.04.2016 18:30
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