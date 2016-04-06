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    Габи: «Играли лучше «Барселоны», но до удаления Торреса»

    Полузащитник «Атлетико» Габи считает, что его команда играла лучше «Барселоны» до момента, когда с поля был удален Фернандо Торрес. Напомним, что встреча проходила в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов и завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Что касается Торреса, то он был удален с поля при счете 1:0.

    «Очевидно, что мы вели в счете и доминировали до удаления Торреса. В первом тайме мы играли лучше, но теперь все решится в ответном матче.

    «Барселона» в большинстве очень хорошо распоряжалась мячом, а мы должны продолжать работать над игрой в пас», — отметил Габи.

    Ответная встреча команд пройдет 13 апреля.

    Источник: AS

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    06.04.2016 10:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29

      Gans333 6 апреля 2016, 15:38

      удаление к сожалению решило исход(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +350

      mikmen 6 апреля 2016, 12:16

      Хм...а я думал матч 2-1 закончился...

      0
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