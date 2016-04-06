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    Торрес: «Я стал причиной поражения команды»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес извинился перед болельщиками клуба за то, что получил красную карточку в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2). Испанец заявил, что именно он ответственен за поражение команды.

    Напомним, что форвард открыл счет на 25-й минуте, а уже через десять минут получил две желтые карточки и был удален с поля.

    «Беру на себя ответственность за это досадное поражение. Нужно поддержать команду, чтобы она совершила камбэк», – написал Торрес.

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    Источник: Instagram

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    06.04.2016 06:48
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +16

      skinshow 6 апреля 2016, 18:36

      Задолбали те кто пишет, что помогают судьи Барсе!!!!
      Торес реально взбесился в этом матче и это были 2-е чистые жёлтые.
      Какой игровой момент он тупо бил по ногам в середине поля(нафига???!!)
      Но Барса с такой вялой игрой никуда не пройдёт, и чемпионат может просрать.
      Если бы Торес остался то они так бы и катали весь мячик в свой любимый треугольник (достали уже если честно) и проиграли бы

      0
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      Рейтинг: +243

      veksill 6 апреля 2016, 13:44

      честно говоря не скажу что второй фол уж так тянул на жёлтую. Вполне игровой момент, игрок шол на отбор, но тот занял другую позицию и получилась игра в ногу, Торрес это не ожидал и уже ни как ни смог бы убрать ногу. Коментаты вообще балбесы полные, когда Суарес ударил в лицо Филипа ещё и защищать начали. Там чистый толчок в лицо , чистая жёлтая

      0
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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 6 апреля 2016, 13:00

      Смотря на комментаторов ниже, я задаюсь вопросом смотрели они матч вообще. При чем тут судья, если Торрес совершил два фола на две жёлтые карточки, это только тупой не поймёт, ну или завистники Барсы

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 апреля 2016, 10:07

      Признал...

      1
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      Рейтинг: +4831

      neveldomha 6 апреля 2016, 09:13

      Нужно было заранее сделать прививку от бешенства.

      1
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      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 6 апреля 2016, 08:47

      СОГЛАСЕН СДЕЛАЛ КАКУ ДЛЯ КОМАНДЫ КАПИТАЛЬНУЮ!!????

      1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 6 апреля 2016, 08:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Торрес тут не причем. За Барсу просто как обычно судья играл!

      -5
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      Рейтинг: +11

      truvor86 6 апреля 2016, 08:38

      Разнервничался!

      1
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      Рейтинг: +720

      Flydis 6 апреля 2016, 08:10

      Торрес - лучший игрок Барселоны в этом матче.

      3
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 6 апреля 2016, 08:10

      Хорошие шансы у Атлетико в ответной встрече

      2
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