Торрес: «Я стал причиной поражения команды»

Задолбали те кто пишет, что помогают судьи Барсе!!!!
Торес реально взбесился в этом матче и это были 2-е чистые жёлтые.
Какой игровой момент он тупо бил по ногам в середине поля(нафига???!!)
Но Барса с такой вялой игрой никуда не пройдёт, и чемпионат может просрать.
Если бы Торес остался то они так бы и катали весь мячик в свой любимый треугольник (достали уже если честно) и проиграли бы
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес извинился перед болельщиками клуба за то, что получил красную карточку в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2). Испанец заявил, что именно он ответственен за поражение команды.
Напомним, что форвард открыл счет на 25-й минуте, а уже через десять минут получил две желтые карточки и был удален с поля.
«Беру на себя ответственность за это досадное поражение. Нужно поддержать команду, чтобы она совершила камбэк», – написал Торрес.