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    Обамеянг: «Я за многое благодарен Клоппу»

    Нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг рад, что его команде предстоит встреча в 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем», который возглавляет Юрген Клопп.

    «Я очень рад, что жеребьевка свела нас в Лиге Европы с Клоппом. Вся наша команда сможет показать ему, что мы упорно работали для возвращения на свой прежний уровень.

    Я за многое благодарен Юргену, был очень рад работать с ним в одной команде, он многому меня научил. Мой сегодняшний уровень – заслуга Клоппа», – заявил Обамеянг.

    В текущем розыгрыше Бундеслиги Обамеянг сыграл 26 матчей, в которых забил 23 гола и сделал пять результативных передач. В Лиге Европы он провел 12 матчей, в которых забил 10 голов.

    Источник: Goal.com

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    04.04.2016 10:44
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