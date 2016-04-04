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    Защитник «Лестера» хочет стать кикером в американском футболе

    Защитник «Лестера» Кристиан Фукс хотел бы попробовать свои силы в американском футболе.

    «Я хочу стать кикером в американском футболе, и это не шутки. Все зависит от тренеров команд НФЛ. Не знаю, нужен ли им футболист, но я очень хорошо подхожу на эту позицию. Я могу точно пробить с 60-65 ярдов.

    Я знаю, что мечты сбываются. Если не думать об этом, то ничего не достигнешь. Тем более моя семья в Нью-Йорке, и мне очень сложно без них», – заявил Фукс.

    Источник: Daily Mail

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    04.04.2016 00:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 4 апреля 2016, 00:40

      Почему ярдов?!!! Ты же австриец у вас метрическая система

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      ...
      Рейтинг: +9

      mouzEmoTion > Дагыстанец 4 апреля 2016, 01:36

      Ну он же все же в анл клубе, вот и соответствует англ стандартам

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