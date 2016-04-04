Защитник «Лестера» хочет стать кикером в американском футболе

Защитник «Лестера» Кристиан Фукс хотел бы попробовать свои силы в американском футболе.

«Я хочу стать кикером в американском футболе, и это не шутки. Все зависит от тренеров команд НФЛ. Не знаю, нужен ли им футболист, но я очень хорошо подхожу на эту позицию. Я могу точно пробить с 60-65 ярдов.

Я знаю, что мечты сбываются. Если не думать об этом, то ничего не достигнешь. Тем более моя семья в Нью-Йорке, и мне очень сложно без них», – заявил Фукс.