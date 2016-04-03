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    Калиниченко: «В какой суд мне подавать на «Таврию» — российский или украинский?»

    Тренер «Металлиста» Максим Калиниченко прокомментировал информацию о задолженности симферопольской «Таврии» перед ним по зарплате.

    «Если Крым вернется в Украину, надеюсь, и «Таврия» вернется (смеется). А так, с кого мне сейчас спрашивать? С господина Аксенова? Мол, верните мне долги «Таврии»? Какие могут быть шаги предприняты с моей стороны? Мне что, в суд подавать? К тому же если подавать в суд, то в какой — российский или украинский? Если в украинский, то кто пустит украинских приставов в Крым, чтобы они там пытались с кого-то что-то взыскать. Поэтому ситуация непонятная, и непонятно, кто за что отвечает и где искать концы. Положение на самом деле патовое», — прокомментировал Калиниченко.

    Источник: Euro-football.ru

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    03.04.2016 10:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 3 апреля 2016, 13:24

      А с юристами не пробовал проконсультироваться?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +151

      VITPO 3 апреля 2016, 11:48

      На момент возникновения долга,чей был Крым?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 3 апреля 2016, 11:44

      Крым - часть территрории Российской Федирации, значит в российский.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 3 апреля 2016, 11:39

      А ты к Петро сходи. Он тебе конфетами вернет.

      2
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 3 апреля 2016, 11:22

      Не дай бог назад в хохляндию

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 апреля 2016, 11:21

      Можно еще попробовать в товарищеский.

      0
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