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    «Барселона» – «Реал». Все голы

    В матче 31-го тура Примеры «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    1:0 – Пике, 56.

    1:1 – Бензема, 62.

    1:2 – Роналду, 85.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 23:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      rtrw1974 3 апреля 2016, 00:25

      я же писал что реал выиграет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      ETerno 3 апреля 2016, 00:04

      Жаль, что не засчитали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      black_spirit 3 апреля 2016, 00:01

      второй гол чистый был

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 апреля 2016, 23:56

      Бензима и Роналдо классные голы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      grigkh 2 апреля 2016, 23:44

      ну, наконец-то

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 2 апреля 2016, 23:22

      Реал с победой!

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