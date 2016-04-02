«Барселона» – «Реал». Все голы

В матче 31-го тура Примеры «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

1:0 – Пике, 56.

1:1 – Бензема, 62.

1:2 – Роналду, 85.