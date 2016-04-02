«Барселона» – «Реал». Все голы

я же писал что реал выиграет
В матче 31-го тура Примеры «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Пике, 56.
1:1 – Бензема, 62.
1:2 – Роналду, 85.
В матче 31-го тура Примеры «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 2:1. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
1:0 – Пике, 56.
1:1 – Бензема, 62.
1:2 – Роналду, 85.
я же писал что реал выиграет
Жаль, что не засчитали
второй гол чистый был
Бензима и Роналдо классные голы
ну, наконец-то
Реал с победой!