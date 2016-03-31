«Бавария» расстанется с Гетце за 30 миллионов

Полузащитник «Баварии» Марио Гетце все ближе к тому, чтобы летом сменить клубную прописку. Правда, соискателям на талант молодого немецкого игрока придется раскошелиться минимум на 30 миллионов евро – именно столько хочет выручить «Бавария». Известно, что претендентами на 23-летнего хавбека являются дортмундская «Боруссия» и «Ливерпуль».

Стоит отметить, что этот сезон нельзя назвать удачным для Гетце, так как он пропустил большую его часть из-за травмы. За это время он принял участие в восьми играх, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.