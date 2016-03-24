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    Мбокани: «В момент взрыва я был вне аэропорта, на тротуаре»

    Нападающий «Норвича» Дьемерси Мбокани находился в районе аэропорта в Брюсселе, когда там произошел теракт. По словам футболиста, он мог погибнуть, если бы не его супруга.

    «В момент взрыва я был вне аэропорта, на тротуаре. Если бы мы зашли внутрь минутой раньше, то наверняка погибли бы. То, что мы остались живы, – заслуга моей жены. Это она попросила на улице подождать своего племянника, который должен был приземлиться через несколько минут. Это и спасло нас. Это просто чудо», — цитирует Мбокани издание La Derniere Heure.

    Напомним, что в результате трех взрывов в Брюсселе погибло более 30 человек.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.03.2016 16:46
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