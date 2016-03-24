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    Обама не смог организовать встречу с Месси

    Президент США Барак Обама не смог познакомить своих дочерей с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Привез в Аргентину дочерей, чтобы показать им красоту и энергию Буэнос-Айреса. Они встретились с одним известным аргентинцем, Его Святейшеством Папой Римским Франциском.

    Теперь они бы хотели познакомиться с Месси, но организовать встречу не получилось», – сказал Обама, который находится в Аргентине с рабочем визитом.

    Напомним, что завтра ночью состоится выездной матч квалификации ЧМ-2018 между Аргентиной и Чили.

    Источник: Goal.com

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    24.03.2016 11:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 24 марта 2016, 16:01

      обама мало что может организовать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 24 марта 2016, 15:17

      Можно долбоебов снизу банхаммером переебать? Пожалуйста.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 24 марта 2016, 14:09

      Американскую лошару киданули! Познакомь своих дочерей лучше с узниками Гуантанамо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 24 марта 2016, 13:27

      Месси бы в твою руку-ветку с ноги пробил

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 24 марта 2016, 12:40

      Месси его и в хрен не ставит.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 марта 2016, 12:01

      С Марадоной по толкуй...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Даньчез 24 марта 2016, 11:59

      лох

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 11:44

      Скажи лучше спасибо, что тебе Рауль Кастро в морду не впечатал.
      Валялся бы там, под микрофоном, и вместо Аргентины - в лечебницу попал.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 марта 2016, 11:43

      Обама Обломинго.

      2
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