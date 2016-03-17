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    Румменигге: «Нынешний формат жеребьевки плей-офф ЛЧ неприемлем. Я сыт по горло»

    Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил мнение, что УЕФА стоит изменить методы жеребьевки стадии плей-офф Лиги чемпионов.

    «Что мне не нравится в жеребьевке плей-офф Лиги чемпионов, так это то, что здесь все зависит от случая. УЕФА нужно рассмотреть альтернативные варианты с сеяными командами или чем-то подобным.

    На стадии 1/8 финала были матчи, когда я был близок к тому, чтобы переключить канал. А теперь мы видим, что «Ювентус» – финалист прошлого розыгрыша – вылетает в первом же раунде.

    Это уже неприемлемо. Я сыт по горло тем, что судьба играет такую большую роль», – сказал Румменигге.

    Источник: Goal.com

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    17.03.2016 21:01
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +657

      RUSARM 17 марта 2016, 23:22

      А что ты хочешь предложить,жеребьевка должна быть честной -что и есть в данный момент!! А ты хочешь выбирать с кем играть,наглец!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 17 марта 2016, 22:55

      Добавлю до уже сказаного:
      Никто не заставлял Юве и Арсенал занимать вторые места в групе или примером МЮ вылететь, что бы пропустить ПСВ (да бы не переключать канал) в плей-офф

      5
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 17 марта 2016, 22:31

      Лёгких соперников захотел?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1055

      3ton 17 марта 2016, 22:20

      А в чем проблемы ? Всех распределили по рейтингу , кто виноват , что Ювентус второй стал в группе
      Или Бавария намекает , что сама хочет выбирать себе соперника в 1/8

      Мне нравился старый формат ЛЧ , где еще второй групповой этап был

      5
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 марта 2016, 21:49

      с одной стороны он прав пары Вольфсбург-Гент Зенит -Бенфика несовместимы с парой Ювентус-Бавария или Барса-Арсенал да и в группах тоже не может быть таких слабых и как наша была

      3
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 марта 2016, 21:48

      От судьбы, Фриц, не уйдёшь, ага.

      2
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      Рейтинг: +60

      Arsenal-Zenit1994 17 марта 2016, 21:05

      Дак хули, давайте после группового этапа сразу финал запилим, где будет всегда играть Бавария и Ювентус.

      -2
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