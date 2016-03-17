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    Клопп: «Не вижу поводов для беспокойства перед матчем с «МЮ»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Первую встречу мерсисайдцы выиграли со счетом 2:0.

    «С того момента, как я пришел в «Ливерпуль», мы играем против «Манчестер Юнайтед» уже в третий раз. До этого нам удавалось как минимум быть в игре. За неделю мир не изменился. Несомненно, у «МЮ» есть шанс, но мы знаем, как играть против них. Я не вижу поводов для беспокойства», – сказал Клопп.

    Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится в четверг, 17 марта. Начало – в 23:05 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    17.03.2016 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 17 марта 2016, 20:37

      Главная задача Ван Гала - перестать хоронить МЮ и побыстрей свалить домой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 марта 2016, 20:13

      Правильно!Надо Ван Гаала освободить от обременительной Лиге Европы...у него более серьёзные задачи есть,попасть в зону Лиге Чемпионов!!!)))))))))))))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Vinnie Jones 17 марта 2016, 19:01

      Согласен!Философ сегодня лишится последнего шанса на трофей

      4
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