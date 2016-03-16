Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бензема ответил премьер-министру Франции на критику в свой адрес

    Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на критику со стороны премьер-министра Франции Мануэля Вальса, который заявил, что игроку не место в сборной Франции.

    «12 сезонов в профессиональном футболе, 541 игра, ни одной красной карточки и только 11 желтых. И я не могу служить примером?» — написал Бензема в микроблоге.

    Напомним, что на днях суд разрешил Бензема играть в составе сборной Франции и общаться с полузащитником Матье Вальбуэна.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2016 10:23
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 16 марта 2016, 16:50

      Эти показатели говорят только об одном-он тихарь и все за счет других делает.Так и в случае с Вельбуэна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos 16 марта 2016, 15:57

      Только он ничего не выиграл :D просто для баланса играет...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      jinhae > narkozanos 16 марта 2016, 21:06

      ну история не красивая, но выиграл он достаточно, да и всяких баластов не признали бы 3 раза игроком года во Франции

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > jinhae 17 марта 2016, 11:48

      Он единственный просто форвард такой,в то время его некем было заменять,вот и становился

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 16 марта 2016, 13:28

      Можно играть на поле как джентельмен,а за его пределами вести себя не подобающим образом.Не думаю,что например Зидан,вёл себя вне футбола таким вот обрпзом(имею в виду шантаж,вымогательство),а его удар головой на ЧМ весь мир видел,но его хоть кто-то осудил??Нужно быть всегда и везде человеком.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Busta Rhumes 16 марта 2016, 13:00

      казнить нельзя, помиловать!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11