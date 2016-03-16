Бензема ответил премьер-министру Франции на критику в свой адрес

Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на критику со стороны премьер-министра Франции Мануэля Вальса, который заявил, что игроку не место в сборной Франции.

«12 сезонов в профессиональном футболе, 541 игра, ни одной красной карточки и только 11 желтых. И я не могу служить примером?» — написал Бензема в микроблоге.

Напомним, что на днях суд разрешил Бензема играть в составе сборной Франции и общаться с полузащитником Матье Вальбуэна.