Бензема ответил премьер-министру Франции на критику в свой адрес

Эти показатели говорят только об одном-он тихарь и все за счет других делает.Так и в случае с Вельбуэна.
Нападающий «Реала» Карим Бензема отреагировал на критику со стороны премьер-министра Франции Мануэля Вальса, который заявил, что игроку не место в сборной Франции.
«12 сезонов в профессиональном футболе, 541 игра, ни одной красной карточки и только 11 желтых. И я не могу служить примером?» — написал Бензема в микроблоге.
Напомним, что на днях суд разрешил Бензема играть в составе сборной Франции и общаться с полузащитником Матье Вальбуэна.