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    Иньеста: «Наша серия без поражений – это дикость»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста прокомментировал исход матча 29-го тура Примеры против «Хетафе» (6:0). Каталонцы не проигрывают на протяжении 37 игр.

    «Мы взяли три очка и стали еще ближе в нашей цели. Мы осознаем, что пока ничего не выиграли. Нас ждет много работы, и мы постараемся ее выполнить. Не проигрывать на протяжении 37 матчей на столь высоком уровне – это дикость», – сказал Иньеста.

    Также футболист поделился своим мнением о ротации .

    «В ходе длинного сезона ротация очень важна для любой команды. Она позволяет футболистам сохранять свежесть и мотивацию».

    Источник: Sport.es

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    13.03.2016 00:34
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