Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зидан: «Трансферы? Я даже еще не знаю, буду ли тренировать «Реал» дальше»

    Наставник «Реала» Зинедин Зидан отметил, что в данный момент он не придает внимания трансферной политике, так как он не уверен в своем будущем на должности главного тренера клуба.

    «Как я могу проявлять интересе к каким-то футболистам, если еще не знаю, буду ли тренировать клуб в следующем сезоне. В данный момент концентрируюсь только на ближайших играх», – сказал Зидан

    Напомним, француз встал у руля «сливочных» в начале этого года.

    После 28-ми туров Примеры «Реал» находится на третьей строчке в таблице, отставая от лидера «Барселоны» на 12 очков.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2016 18:34
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 18:39

      Наконец-то осознал своё истинное положение в клубе, ага.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11