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    Нигматуллин: «В стране, где был Яшин, Дасаев, должны быть свои продолжатели вратарских традиций»

    Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился своим мнением о вызове голкипера железнодорожников Гилерме в национальную команду страны на товарищеские матчи против Литвы (26 марта) и Франции (29 марта).

    «Гильерме заслужил вызов в сборную России. Во-первых, своей игрой, а во-вторых, упорством в получении российского гражданства и изучении русского языка. Видно, что он очень хорошо относится к нашей стране. Я неоднозначно отношусь к натурализации в общем. Но по приезде Гильерме в Россию я всячески его поддерживал. Рад его прогрессу в российском чемпионате и вызову в нашу сборную. Гильерме – голкипер очень высокого уровня и вполне может на равных конкурировать с остальными вратарями сборной.

    Вряд ли будут какие-то эксперименты во вратарской линии перед чемпионатом Европы. Учитывая, в каком клубе работает Леонид Слуцкий, место основного вратаря едва ли будет подвержено сомнению. Но потенциально, после Евро-2016, Гильерме может претендовать на роль основного голкипера национальной сборной. Для этого у него есть все качества, в том числе и лидерские. Не зря он является капитаном «Локомотива». Мы можем увидеть Гильерме в товарищеских матчах, для этого его и вызвал главный тренер – посмотреть, познакомиться лично. Тем более тренер вратарей при первом знакомстве несколько лет назад негативно отозвался о Гильерме.

    Хотелось бы призвать российских вратарей к новой мотивации, чтобы у нас не было никаких предпосылок к натурализации иностранного голкипера. Потому что в стране, где был Лев Яшин, Ринат Дасаев, должны быть свои продолжатели этих традиций. Не просто с российским паспортом, но и с русскими корнями. Над чем я усиленно работаю в своей вратарской школе», - сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.03.2016 18:21
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +22

      tub-uen 11 марта 2016, 22:19

      вот ,с..., великоросы накинулись. Ринат все правильно сказал.когда играл - был одним из лучших вратарей, сейчас своя школа.музыка тоже не плохо- человек,если он не задрот компьтерный,развивается а не слюнями брыжит от зависти. и вообще он про сборную России говорит,а вам там только русские игроки нужны? вы со своим шовинизмом скоро скакать начнете - кто не скачет,тот не русский. одни вон,уже доскакались....

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 марта 2016, 20:09

      Всю шваль собираем; актёров-алкашей,левых боксёров и футболистов которые в своей стране не сборники. Млять из 140 млн нет 25 человек которые могут в футбол играть-горе этой стране.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      JUVIO 11 марта 2016, 20:01

      блять а сам то кто ?!!
      татареныш - выскочка

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 19:09

      Нигматуллин, у тебя ведь вроде была твоя собственная возможность продолжать вратарские традиции.
      Так отчего не воспользовался?
      Тебе музыка важнее?
      -
      Сидел бы ты со сыоим советами... на дискотеке.

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 11 марта 2016, 18:59

      с русскими корнями, говорит татарин))

      а вообще, никто Гилерме под сборную не натурализовывал, натурализовался он по своему желанию и в интересах клуба, а уж в сборную прошел на конкурсной основе, показывая хорошую игру и имея российский паспорт.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > VGreen 11 марта 2016, 19:03

      Так русский корень и есть наполовину татарский, ага, а ты, бедняжка, и не слыхал?

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Aztec58 11 марта 2016, 19:10

      То есть всё-таки не еврейский, не?

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Aztec58 11 марта 2016, 19:38

      С чего ты взял что русский корень на половину татарский?

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Asbjorn 11 марта 2016, 20:04

      Почитай историю

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > андрей андреев 11 марта 2016, 20:54

      Читал,и даже углубленно изучал,и если ты про иго,то татары на русских землях не сидели

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Asbjorn 11 марта 2016, 22:24

      Согласен-пришли,трахнули,ушли

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > андрей андреев 11 марта 2016, 22:50

      Учи сам историю,и с ведение войн ознакомься,женщин забрали,а не трахали

      0
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      Рейтинг: +19

      kozh 11 марта 2016, 18:56

      А я крайне отрицательно отношусь к этому, так как в стране, которая дала миру Ящина и Дасаева, должны быть свои вратари, а не натурилизованные.

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > kozh 11 марта 2016, 19:02

      Ага, есть свой такой, Конифеев, слыхал?

      -2
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      Рейтинг: +19

      kozh > Aztec58 11 марта 2016, 21:00

      Конифеева, я вообще не рассматриваю

      -1
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