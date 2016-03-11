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    Ван Гаал: «Ливерпуль» забил дешевый гол из офсайда, а пенальти был подлым»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги Европы против«Ливерпуля» (0:2).

    «Я должен сказать, что «Ливерпуль» создал фантастическую атмосферу. Они очень хорошо играли в первой половине, и мы не могли справиться с давлением. Де Хеа сыграл фантастически. Но нам поставили подлый пенальти, и во втором тайме мы заиграли по-другому. Мы выложились в этом матче, но не создали достаточного количества моментов.

    Они забили еще один дешевый гол – там был офсайд. 2:0 – плохой результат, но на следующей неделе мы попробуем создать такую же атмосферу, как была здесь.

    «Ливерпуль» заслужил победу», – сказал ван Гаал.

    Источник: BBC

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    11.03.2016 01:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +10

      severov 11 марта 2016, 21:08

      Счет должен был быть минимум 3-0, МЮ очень повезло с Де Хеа. Не совсем понимаю логики, голы незаслуженные а победа заслуженная? Очередные дешевые отмазки(извините, философия) по-моему, вот и всё.

      0
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 11 марта 2016, 12:26

      Меньше бы винил судей, поля, погоду и прочие малозначительные факторы, а тренировал команду! А вообще, свалил бы на хер из МЮ!!!

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 11 марта 2016, 11:48

      Как Юрий Ковтун: "А что я? я ничего!" Слил поражение на судью)) ахаха)

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 11 марта 2016, 11:16

      Ага, судя по его словам это оказывается Ливеру еще повезло ))
      Лучше бы уже при жизни начали фундамент для памятника Де Хеа закладывать.

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 11 марта 2016, 11:03

      Умей проигрывать долбоящер кривоносый! Не одного момента возле ворот ливерпуля. Под быструю атаку ливера выпустил центр защиты Кэррика! ДИБИЛ!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 11 марта 2016, 10:15

      Каждое поражение он ноет и винит всех подряд,делает объективные выводы и думает,что он умнее всех!Вали из команды,будь мужиком!

      3
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      Рейтинг: +40

      Даньчез > джон базелон 11 марта 2016, 12:26

      просто он кровный брат АВБ

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > Даньчез 12 марта 2016, 13:00

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      0
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      Рейтинг: +137

      tanis 29 11 марта 2016, 07:26

      Давая это интервью Луи ван Гаал еще раз должен упасть.

      4
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 11 марта 2016, 06:46

      Это только мне показалось. что Луи ван Гал - истинный джентльмен?

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      Рейтинг: +238

      Громит 11 марта 2016, 05:20

      Старый маразматик

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 марта 2016, 01:52

      Ливерпуль 2-0 Де Хеа...Ливерпуль 6-0 МЮ.....))))

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