Бышовец: «Готов тренировать сборную России на ЧМ-2018»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец признал, что в его планах продолжать тренерскую деятельность. По словам известного в прошлом футболиста, он готов к новым вызовам.

— Как-то вы сказали, что в 60 лет уйдете на пенсию.

— Да, тогда была подведена черта. Но сейчас мне под 70, а желание быть полезным сохранилось. Почему? Однажды я готовился к лекции для молодых тренеров и стал думать: «Как так, мне столько лет, а динамический стереотип я сохраняю?» Пришел к такому выводу: все потому, что я готовлю себя к шансу, который многие в жизни ждут. Он приходит к тысячам, миллионам людей, но они не готовы к нему во времени или в пространстве. А я себя готовлю именно к этому шансу. Фитнес, плавание… Очень важны поездки на сборы, анализ. Потому что мне не надо учиться, мне просто нужна информация, чтобы все переосмыслить. Вспоминаю, как недавно встретился с Ваней Ургантом в фитнесе в Марбелье. Он неожиданно увидел меня, посмотрел в глаза: «Ого, Анатолий Федорович!» То есть удивился, в каком я состоянии. Все потому, что к этому шансу надо быть готовым физически, психологически и информационно.

— Возраст не помеха?

— Судя по восклицанию Урганта, нет. Кстати, на той лекции Тихонов мне задал тот же вопрос. А я прочитал ему то, что написал перед нашей встречей: «Когда твой разум не поник и волю не сломили годы, ты только сед, но не старик, смирившийся с законами природы». И почему-то вспомнил Кутузова. В Филях, когда Наполеон прислал парламентера, Кутузов сказал: «Передай Наполеону, что я, брат, сед, а он, брат, сер».

— За последний год вам поступали предложения о работе?

— Да, но неинтересные — влачить жалкое существование. А это ведь серьезная проблема, как в афоризме: «Нет большего мучения, когда приходится работать с непрофессионалами». Кстати, я хочу сказать, что я много потерял от того, что у меня была мечта и большая цель. Я уходил из благополучного «Динамо», где была хорошая команда. Из отличного «Зенита», когда мы шли на первых местах и конкурировали со «Спартаком». Но была мечта сделать большее. По этому поводу тоже есть афоризм: «Забудь заумные мечты, и жизнь окажется прекрасной». Но я хочу сказать, что у меня и сегодня существует цель и мечта.

— Какая?

— Я родился в такие дни, что мой ангел-хранитель – Георгий Победоносец. Я уже не говорю про Канта, Ленина, Шекспира, Марка Аврелия… Не хочу это связать с собой и примкнуть к ним, но я знаю, как это оценивают астрологи. Они считают, что какая-то часть этих великих присуща мне. И сегодня, пусть это будет фантазией, я себе говорю: «А если возникнет шанс во времени и пространстве?..»

— Если возникнет шанс тренировать сборную России на чемпионате мира-2018, вы будете готовы?

— Да. Именно поэтому я слежу за молодежью, за дублирующими составами, за юношескими сборными. Я все делаю для того, чтобы быть готовым. Ну, не получится – значит, не судьба. Но если такой шанс во времени и пространстве возникнет, то ведь Кутузов почти в 70 победил французов, Суворов Альпы перешел, когда ему было под 70. А почему так? Потому что люди были готовы. Но готово ли общество, которое выберет и накачает очередной воздушный шарик в качестве игрока или тренера?

Футбол — это моя жизнь, это то, что сделало меня человеком, который может сегодня позволить себе быть бескорыстным и независимым. Быть не благожелательным, а благотворительным. И я это доказал и в «Зените», и в Донецке. Я очень верю в игроков. При мне многие раскрылись в качестве футболистов сборной. Если говорить о Кубке Легенд, то большинство россиян, играющих на этом турнире, – это игроки, не которых я воспитал, а которым дал шанс, чтобы они стали легендами. Когда они были никем, я приглашал их, видя способности и талант. Я приглашал их, чтобы дать возможность реализовать себя. Но я счастлив, что они – целые плеяды, с которыми удалось поработать, – никогда не поют мне дифирамбы, потому что я это не люблю.

Напомним, что Бышовец тренировал сборную России в 1998 году.