Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибрагимович: «Предложения будут, мое будущее выглядит хорошим»

    Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 Лиги чемпионов против «Челси».

    «Мы готовились к этой игре на протяжении последних недель, и мы готовы. Пока еще мы не обсуждали тактику и стратегию, но будем следовать инструкциям тренера. Этот матч не будет похож на предыдущий», – приводит слова Ибрагимовича Get French Football News.

    Также футболист рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов.

    «Возраст – это то, как ты себя чувствуешь, а я не чувствую себя старым. Став зрелым, я сказал себе, что ничего для меня не изменится, если я не выиграю Лигу чемпионов. Но я был бы счастлив победить в этом турнире. Я выиграл много трофеев со многими клубами . В этом году у меня есть шанс победить в Лиге чемпионов. Я попытаюсь».

    Также Ибрагимович ответил на вопрос о возможном переходе в АПЛ.

    «В ближайшие три месяца я буду думать только о «ПСЖ» и чемпионате Европы. Я не собираюсь сейчас принимать решения относительно будущего. Я ничего сейчас не обсуждаю и не беспокоюсь. Предложения будут, мое будущее выглядит хорошим».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2016 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11