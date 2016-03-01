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    Bild: Скрипника ждет увольнение

    Украинский специалист Виктор Скрипник может лишиться должности наставника бременского "Вердера".

    Согласно информации источника, на матч 24-го тура Бундеслиги с леверкузенским "Байером" (2 марта) команду выведет именно Скрипник, хотя его будущее в команде уже практически решено. Сообщается, что спортивный директор бременцев Томас Айхин приступил к переговорам с кандидатами на пост главного тренера команды, а наиболее вероятным выглядит назначение экс-наставника менхенгладбахской "Боруссии" Люсьена Фавра.

    После 23-х туров Бундеслиги "Вердер" занимает 16-е место в турнирной таблице.

    Источник: Bild

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    01.03.2016 06:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 1 марта 2016, 12:20

      В прошлом году очень даже хорошо у него получалось

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