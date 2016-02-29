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    «МЮ» хочет продлить контракт с Рэшфордом, повысив зарплату в десять раз

    Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд в ближайшее время получить новый контракт с улучшенными финансовыми условиями.

    Сообщается, что заработная плата молодого футболиста вырастет с нынешних полутора тысяч фунтов в неделю до 15 тысяч.

    Поводом для такого предложения послужил удачный дебют Рэшфорда в основном составе манкунианцев. Игрок отметился дублем в матче Лиги Европы против "Мидтьюлланда" (5:1) а затем повторил свой успех во встрече АПЛ с "Арсеналом" (3:2), дважды поразив ворота лондонцев.

    Источник: Daily Mail

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    29.02.2016 19:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1055

      3ton 1 марта 2016, 00:12

      молодец

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 22:20

      Журналюги сочинили?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +333

      AndresLoko 29 февраля 2016, 22:15

      Заслужил малец!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 29 февраля 2016, 21:28

      Загубят парня большим баблом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +483

      headdevil 29 февраля 2016, 20:30

      1,5 часа и зарплата 6 млн рублей в месяц. Неплохо!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > headdevil 29 февраля 2016, 20:49

      1,5 часа плюс как минимум 10 лет жизни на тренировках.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +483

      headdevil > kykyi 29 февраля 2016, 21:28

      Как будто другие не тренеруются

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > headdevil 1 марта 2016, 07:59

      Дурака можно 10 лет алгебре учить, но кроме как 2+2 он знать не будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 29 февраля 2016, 20:05

      Ну казна МЮ не опустеет... а парень заслужил

      11
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