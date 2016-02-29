Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михайлович: «У нас хороший шанс попасть в финал Кубка Италии»

    Главный тренер "Милана" Синиша Михайлович надеется на то, что его команда сумеет пробиться в финал Кубка Италии.

    "У нас хороший шанс попасть в финал Кубка Италии. Думаю, что завтра сыграют те футболисты, которые получают меньше игровой практики в этом сезоне. На поле, скорее всего, появятся Марио Балотелли и Жереми Менез. Они оба сыграют.

    Жду интересного матча. У нас неплохие шанс завоевать трофей, поэтому со всей серьезностью относимся к сопернику. Мы полностью сфокусированы на предстоящем поединке", — сказал наставник.

    Напомним, что 1 марта в Милане состоится ответный полуфинальный матч Кубка Италии, в которым миланцам будет противостоять "Алессандрии". В первой встрече подопечные Михайловича взяли верх со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Милан»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.02.2016 17:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11