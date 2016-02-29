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    В УПЛ сократили число участников на следующий сезон

    Определен формат украинской Премьер-лиги на следующий сезон. Во время сегодняшнего заседания руководства УПЛ было решено, что в турнире примут участие 12 команд вместо нынешних 14, а проводиться первенство будет по особой схеме.

    Как сообщает пресс-служба УПЛ, чемпионат Украины будет проводиться в два этапа. На первом участникам предстоит провести турнир в два круга, после турнирная таблица будет разбита на две шестерки, которые поведут борьбу за медали и места в еврокубках, а также сохранение прописки в дивизионе соответственно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.02.2016 16:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      george666 29 февраля 2016, 20:34

      Очень жаль , удачи украинцам!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) > george666 29 февраля 2016, 21:40

      Спасибо друг.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 29 февраля 2016, 18:33

      УПЛ можно сократить до 4 команд. Остальные всё равно только для галочки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 февраля 2016, 17:47

      Фиг с ними.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 29 февраля 2016, 16:58

      Как в Казахстане.

      0
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