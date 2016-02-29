Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хенесс может вернуться к работе с «Баварией»

    Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге может предоставить бывшему президенту мюнхенской команды Ули Хенессу должность в клубе. Напомним, что сегодня, 29 февраля Хеннес был досрочно освобожден из тюрьмы.

    "Если он хочет быть здесь, то, вероятно, получит работу, но я с ним не обсуждал его планы. Недавно он сказал, что хочет сначала поехать в отпуск, а уже потом определится, что будет делать дальше", — сказал он.

    Напомним, что весной 2014 года Ули Хенесс был приговорен к трем с половиной годам заключения после того, как его обвинили в уклонении от уплаты налогов.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.02.2016 14:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11