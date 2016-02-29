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    Слуцкий: «Поступок Тарасова? В сборной России мы оцениваем всех по профессиональным вещам»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил, что поступок полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова никак не скажется на его перспективах в национальной команде. Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче" (0:2) хавбек продемонстрировал майку с изображением президента России Владимира Путина.

    – Выскажете мнение по поводу нашумевшего поступка Дмитрия Тарасова?

    – Нет. Не вижу никакой корреляции со сборной, а значит, и повода для комментариев. Это внутриклубные дела, пусть разбираются. Если, конечно, сочтут, что есть с чем разбираться.

    – Тарасов – человек, не имеющий стабильного места в сборной, но входящий в широкий круг кандидатов.

    – Ситуация, о которой вы говорите, никак не повлияет. Тарасова, как и всех остальных игроков, мы оцениваем исключительно по спортивным вещам.

    – А как же голос общественности? Вот не пригласите вы Тарасова, и кто-нибудь в гневе воскликнет: "Да как же так! Не вызван настоящий патриот!"

    – Повторяю: я буду отталкиваться от сугубо профессиональных вещей. Как и всегда.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.02.2016 06:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 29 февраля 2016, 10:41

      Де...л он.и бревно

      1
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      Рейтинг: +402

      Tri 29 февраля 2016, 10:22

      Возможно вызовут в сборную вместо Глушакова, если он совсем сдуется.

      0
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 29 февраля 2016, 10:05

      Прям чувствуется, что интервью брал либерал))))

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 29 февраля 2016, 08:47

      Тренер ко всему должен ещё и воспитывать-какое место в сборной - этот недоумок и там что-нибудь выкинет-хотя он и так на сборную не тянет -если только как стукачок-Смородская раскрыла его функции.

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