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    Грозный: «Если хоть один игрок будет общаться с прессой, я его выгоню из команды»

    Главный тренер ужгородской "Говерлы" Вячеслав Грозный, работавший ранее помощником Олега Романцева в "Спартаке", запретил футболистам своей команды общаться с прессой. Не на камеру, как отмечает источник, Грозный добавил: "Если хоть один игрок будет общаться с прессой, я его выгоню из команды".

    При этом футболисты "Говерлы" практически не покидают территорию отеля в Турции, где для них есть все необходимые футбольные атрибуты для тренировок, сообщает издание "Футбол-Арена".

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.02.2016 10:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 28 февраля 2016, 14:57

      всех не выгонит...один подобный тренер был в челси)))...

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 28 февраля 2016, 11:38

      К сожалению, у нас почти везде так. Сам зато базарит, как видно, за троих. Кем он себя возомнил, если он считает, что ему это можно, а игрокам нельзя?

      1
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      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 28 февраля 2016, 11:25

      Авторитет че

      -1
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