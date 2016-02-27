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    Фернандо: «Манчестер Сити» едет в Лондон за трофеем»

    Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандо накануне финала Кубка английской лиги против "Ливерпуля" заявил, что "горожане" намереваются завоевать данный трофей.

    "У "Ливерпуля" крепкая команда с замечательными игроками. Юрген Клопп проделал большую работу и вывел "Ливерпуль" на новый уровень, но мы знаем, на что способна наша команда и намерены достичь своей цели. Да, мы встретимся с сильным соперником, но сделаем свое дело. Я знаю, что если мы сыграем хорошо, то победим.

    Мы едем в Лондон за трофеем. Проигрыш никогда не устраивал нас, но, к сожалению, мы уступили победу "Ливерпулю" в первой встрече сезона, однако извлекли урок из этого поражения. В этот раз будем предельно собраны на своей задаче.

    Матчи на стадионе "Уэмбли" не сравнить ни с чем – великолепный огромный стадион с замечательной атмосферой. Надеюсь, что мы вернемся в Манчестер с победой", – отметил Фернандо.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    27.02.2016 18:03
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