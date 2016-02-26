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    Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

    Сейчас в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка плей-офф 1/8 финала Лиги Европы.

    Команды не будут посеяны, а представителей одной страны не разведут.

    Участниками жеребьевки стали испанские "Валенсия", "Атлетик" и "Севилья", немецкие "Байер" и "Боруссия" из Дортмунда, португальская "Брага", итальянские "Лацио" и "Наполи", турецкий "Фенербахче", украинский "Шахтер", чешская "Спарта", английские "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", швейцарский "Базель", бельгийский "Андерлехт".

    Жеребьевка начнется в 15:00.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2016 10:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 26 февраля 2016, 13:54

      Какой Наполи??Команда вылетела!Исправьте.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 26 февраля 2016, 11:14

      наполи вылетел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 26 февраля 2016, 10:57

      еще до жеребьевки предположу...что ле выиграет опять севилья

      3
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    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 26 февраля 2016, 10:42

      Слабых мало совсем

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      1990serega1990 26 февраля 2016, 10:34

      еще одна Испанская команда должна быть вместо Итальянской это Вильярреал

      0
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 26 февраля 2016, 10:30

      Вместо Наполи будет Вильярреал...

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