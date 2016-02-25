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    «Локомотив» - «Фенербахче». Онлайн-трансляция

    Московский "Локомотив" сыграет против турецкого "Фенербахче" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (первый матч 0:2). Москвичам необходимо отыгрывать два мяча, чтобы сохранить шансы на выход в следующую стадию турнира.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" - "Фенербахче". Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.02.2016 19:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 25 февраля 2016, 17:30

      это архи сложная задача для Локо.

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