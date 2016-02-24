Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черевченко: «Если «Фенербахче забил 2 гола, то почему бы «Локомотиву» не сделать тоже самое?»

    Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко заявил, что пока не до конца определился со стартовым составом на предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

    В каком состоянии находится команда? Психологическое состояние хорошее, а эмоции всегда были, есть и будут. 2:0 – комфортный результат для "Фенербахче", но все поправимо. Если соперники забили нам два мяча, почему мы не можем сделать это дома? Да, в Стамбуле многое не получилось, но в Москве мы сыграем по-другому.

    Дисквалификация Тарасова? Потеря игрока основы не радует, но незаменимых людей нет.

    Почему проиграли в первом матче? Еще до матча я говорил, что у "Фенербахче" будет преимущество, потому что чемпионат Турции в самом разгаре. Мы готовились к этой игре на протяжении двух недель. Специально скорректировали тренировочный процесс. Физически ребята чувствуют себя хорошо.

    Кто завтра сыграет в нападении? Шкулетич – ярко выраженный форвард, но до матча еще больше суток. Есть время подумать", - сказал Черевченко.

    Матч "Локомотив" - "Фенербахче" состоится 25 февраля и начнется в 19:00 мск. В первом матче "Локомотив" уступил на выезде со счетом 0:2.

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2016 17:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 21:46

      Удачи Локо! Мало только забить, ага, нужно и не пропустить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 24 февраля 2016, 21:07

      Просто сказал бы,что проиграли,потому что так и не смогли должным образом подготовиться и первый матч сразу определил все слабые стороны команды!
      Завтрашний матч покажет насколько хорошо была проведена работа над ошибками!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 24 февраля 2016, 19:16

      и правда! верим!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11